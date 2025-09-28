Сибіга здійснить візит до Польщі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок здійснить візит до Польщі, повідомила пресслужба МЗС.

"У понеділок, 29 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Варшави, Республіка Польща, де проведе низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з європейськими та євроатлантичними партнерами, а також візьме участь у 12-му Варшавському безпековому форумі", - сказано в повідомленні.

Зокрема на запрошення віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Сибіга візьме участь у міністерській зустрічі формату "Веймар+" за участі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції та України.

Крім того, глава МЗС України проведе двосторонні зустрічі з маршалом Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, міністром з питань Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, Президентом ПА НАТО Маркосом Перестрелло, гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Також зазначається, що в рамках Варшавського безпекового форуму міністр візьме участь у панельній дискусії "Підвищення ставок: Чи варто Європі боятися?" разом із польським, французьким і німецьким колегами.

"Робочий візит міністра буде сфокусований на мобілізації трансатлантичної підтримки України та підвищенні тиску на агресора, шляху до сталого миру, європейській та євроатлантичній інтеграції України, розбудові добросусідства в Центрально-Східній Європі", - зазначили в пресслужбі МЗС.