Інтерфакс-Україна
Події
20:09 28.09.2025

Сибіга здійснить візит до Польщі

1 хв читати
Сибіга здійснить візит до Польщі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок здійснить візит до Польщі, повідомила пресслужба МЗС.

"У понеділок, 29 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить робочий візит до Варшави, Республіка Польща, де проведе низку двосторонніх і багатосторонніх зустрічей з європейськими та євроатлантичними партнерами, а також візьме участь у 12-му Варшавському безпековому форумі", - сказано в повідомленні.

Зокрема на запрошення віцепрем’єр-міністра, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Сибіга візьме участь у міністерській зустрічі формату "Веймар+" за участі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції та України.

Крім того, глава МЗС України проведе двосторонні зустрічі з маршалом Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, міністром з питань Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, Президентом ПА НАТО Маркосом Перестрелло, гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Також зазначається, що в рамках Варшавського безпекового форуму міністр візьме участь у панельній дискусії "Підвищення ставок: Чи варто Європі боятися?" разом із польським, французьким і німецьким колегами.

"Робочий візит міністра буде сфокусований на мобілізації трансатлантичної підтримки України та підвищенні тиску на агресора, шляху до сталого миру, європейській та євроатлантичній інтеграції України, розбудові добросусідства в Центрально-Східній Європі", - зазначили в пресслужбі МЗС.

 

Теги: #польща #візит #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:16 28.09.2025
Сибіга: Україна розраховує на лідерство Ради Європи щодо просування Спецтрибуналу для РФ

Сибіга: Україна розраховує на лідерство Ради Європи щодо просування Спецтрибуналу для РФ

17:55 28.09.2025
Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

Посольство Польщі у Києві має незначні пошкодження через російську атаку цієї ночі

16:18 27.09.2025
В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

В Польщу 10 вересня летіли 92 російських дрони, Україна збивала їх на своїй території – Зеленський

20:34 26.09.2025
Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

11:09 26.09.2025
Пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань вояків УПА розпочнуться в Польщі 30 вересня

Пошуково-ексгумаційні роботи на місці можливих поховань вояків УПА розпочнуться в Польщі 30 вересня

19:45 25.09.2025
Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з генсекретарем ОБСЄ, говорили про умови досягнення миру

Сибіга у Нью-Йорку провів зустріч з генсекретарем ОБСЄ, говорили про умови досягнення миру

17:14 25.09.2025
Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

Україна та Польща домовилися про поглиблення співпраці у сфері збереження історичної пам’яті і підтримки театру

16:49 25.09.2025
Голова УІНП виступає за відновлення українсько-польського Форуму істориків

Голова УІНП виступає за відновлення українсько-польського Форуму істориків

10:44 25.09.2025
Сибіга запросив держсекретаря США Рубіо в Україну

Сибіга запросив держсекретаря США Рубіо в Україну

10:06 25.09.2025
Сибіга відвідав трансатлантичну вечерю у Нью-Йорку на запрошення держсекретаря США Рубіо

Сибіга відвідав трансатлантичну вечерю у Нью-Йорку на запрошення держсекретаря США Рубіо

ВАЖЛИВЕ

В Україні більше 70 поранених після ракетно-дронової атаки росіян, пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів - МВС

У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

Четверо людей в тому числі дитина загинули через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ

ОСТАННЄ

Венс: США розглядають передачу ракет Tomahawk Україні, остаточне рішення за Трампом

Аварійно-рятувальні роботи в Києві завершені

Уже 42 постраждалих через ворожу атаку Запоріжчини

Жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

Повідомлення про мінування надходять із закордонних дільниць на парламенських виборах Молдови - МЗС

Данії минулої ночі виявили невідомі дрони

Зеленський і Рютте обговорили програму PURL, яка "вже добре рухається"

В Європі реагують на масовану атаку по Україні: це вкотре показує справжнє обличчя агресора

В Україні прогнозують дощову, прохолодну погоду у найближчі дні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА