18:48 28.09.2025
Уже 42 постраждалих через ворожу атаку Запоріжчини
До 42 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару", - написав він в телеграмі.
За словами Федорова, уже 42 людини звернулись за допомогою лікарів.
Як повідомлялося, вночі та близько п’ятої ранку 28 вересня 2025 року армія РФ завдала комбінованого удару по інфраструктурі Запоріжжя. Одна з ворожих ракет поцілила біля багатоповерхового будинку. Також під обстрілами опинилась територія приватного домоволодіння та інша інфраструктура обласного центру.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26220