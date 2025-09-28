Уже 42 постраждалих через ворожу атаку Запоріжчини

До 42 людей збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого удару", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, уже 42 людини звернулись за допомогою лікарів.

Як повідомлялося, вночі та близько п’ятої ранку 28 вересня 2025 року армія РФ завдала комбінованого удару по інфраструктурі Запоріжжя. Одна з ворожих ракет поцілила біля багатоповерхового будинку. Також під обстрілами опинилась територія приватного домоволодіння та інша інфраструктура обласного центру.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26220