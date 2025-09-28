Інтерфакс-Україна
18:38 28.09.2025

Жінка загинула внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини

Російські окупанти продовжували обстрілювати Дніпропетровську область, внаслідок обстрілів в одному з районів загинула жінка, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Двічі росіяни атакували Синельниківщину. Цілили fpv-дронами по Покровській та Межівській громадах. В останній загинула жінка. Співчуття рідним і близьким", - написав він в телеграмі.

Також унаслідок одного з ударів зайнявся приватний будинок.

Крім того, на райцентр, Марганецьку та Покровську громади Нікопольщини ворог скеровував fpv-дрони. Гатив по них з важкої артилерії та скинув боєприпас з БпЛА. Там обійшлося без постраждалих. Утім, понівечені оселя місцевих, авто та лінія електропередач. Фахівці продовжують працювати та обстежувати території.

