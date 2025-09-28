На Харківщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, постраждали жінка та дівчина

У Дергачівській громаді ЗС РФ атакували дроном цивільне авто, яке рухалося трасою на Прудянку, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого удару загинув 44-річний чоловік. Також поранення отримала 41-річна жінка і постраждала 14-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, постраждалих доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Джерело: https://t.me/synegubov/17445