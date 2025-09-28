Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від повітряних атак РФ у Запоріжжі та Київській області

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надають допомогу постраждалим від російських комбінованих ракетно-дронових атак у Запоріжжі та Київській області.

"Сьогодні, 28 вересня, Україна зазнала ще однієї масованої атаки. У Запоріжжі та на Київщині волонтери Українського Червоного Хреста надають допомогу постраждалим", - повідомив УЧХ в неділю у Фейсбуці.

Загін швидкого реагування УЧХ у Запорізькій області цього ранку працював на ліквідації наслідків масштабної російської повітряної атаки зі спеціальними службами міста. Волонтери надали першу допомогу 8 пораненим з різними ступенями тяжкості, 2 з яких передали екіпажу екстреної медичної допомоги. Крім того, вони також надавали першу психологічну допомогу людям у стані гострого стресу.

Сьогодні команда УЧХ у Запоріжжі надаватиме гуманітарну допомогу людям, які постраждали через атаку.

На Київщині спільно з ДСНС України працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області. На місці волонтери надавали першу допомогу 11 пораненим, 1 постраждалого передали лікарям "швидкої". Волонтери також надавали психологічну підтримку постраждалим і їхнім близьким.

Як повідомлялося, кількість постраждалих внаслідок ракетно-дронових атак ворога в ніч на неділю в Запоріжжі зросла до 27 людей. У ДСНС України повідомили, що ракета влучила поруч з житловою 9-поверхівкою, що спричинило пожежу.

У Київській області через російську ракетно-дронову атаку на світанку у неділю постраждала 31 людина, з них – 3 дитини. У Білоцерківському, Фастівському, Бучанському, Обухівському та Бориспільському районах області зафіксовані пожежі та руйнування. За інформацією ДСНС України, значних руйнувань зазнав житловий комплекс у Петропавлівській Борщагівці.