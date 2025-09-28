Інтерфакс-Україна
Події
10:23 28.09.2025

Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA

Масована російська атака на Україну тривала понад 12 годин із застосуванням майже 500 безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджал", повідомив президент України Володимир Зеленський в офіційному телеграм-каналі у неділю.

"Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Одещина. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти", - описав Зеленський наслідки атаки.

"Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях", - зазначено в дописі президента у Телеграм.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки", - заявив Зеленський

 

Теги: #зеленський #атака #обстріли

