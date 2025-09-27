Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що РФ намагається втягнути МАГАТЕ в ризиковану спробу під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергомережі, аби легалізувати таким чином захоплення ЗАЕС. Про це Сибіга написав на X в суботу.

"Спроба Росії знову підключити ЗАЕС може… становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗАЕС. Такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ. Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику", - написав Сибіга на X.

Він нагадав, що Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електроенергії і "це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями Росії". Крім того, звернув увагу міністр, Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову.

"Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам у Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку модель поведінки в 1986 році", - написав Сибіга на X.