Інтерфакс-Україна
Події
19:28 27.09.2025

Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

1 хв читати
Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що РФ намагається втягнути МАГАТЕ в ризиковану спробу під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергомережі, аби легалізувати таким чином захоплення ЗАЕС. Про це Сибіга написав на X в суботу.

"Спроба Росії знову підключити ЗАЕС може… становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати своє захоплення ЗАЕС. Такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ. Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику", - написав Сибіга на X.

Він нагадав, що Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електроенергії і "це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями Росії". Крім того, звернув увагу міністр, Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби захопити станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову.

"Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам у Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку модель поведінки в 1986 році", - написав Сибіга на X.

 

Теги: #магате #заес #рф #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 27.09.2025
Росії не вдалося увійти в раду Міжнародної організації цивільної авіації ООН через війну проти України

Росії не вдалося увійти в раду Міжнародної організації цивільної авіації ООН через війну проти України

15:02 27.09.2025
ЗАЕС вже три дні без зовнішнього живлення, ситуація подібна до Фукусіми - ЗМІ

ЗАЕС вже три дні без зовнішнього живлення, ситуація подібна до Фукусіми - ЗМІ

13:51 27.09.2025
ЦПД: РФ розповсюджує чергові фейки про Україну, це "інформаційне алібі" для своїх злочинів

ЦПД: РФ розповсюджує чергові фейки про Україну, це "інформаційне алібі" для своїх злочинів

12:26 27.09.2025
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

22:03 26.09.2025
Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

20:50 26.09.2025
Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

19:42 26.09.2025
Сибіга у відповідь на заяви Сіярто заявив про деградацію угорського уряду та його відкриту роботу на РФ проти Європи

Сибіга у відповідь на заяви Сіярто заявив про деградацію угорського уряду та його відкриту роботу на РФ проти Європи

17:46 26.09.2025
Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

07:57 26.09.2025
Безкарність РФ заохочуватиме потенційних агресорів в усьому світі – Сибіга на саміті МЗС G20

Безкарність РФ заохочуватиме потенційних агресорів в усьому світі – Сибіга на саміті МЗС G20

01:56 26.09.2025
МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

ВАЖЛИВЕ

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

Україна буде експортувати зброю, яка не в дефіциті, – Зеленський

ОСТАННЄ

Сіярто у відповідь на пропозицію постачання нафти через нафтопровід Adria звинуватив Хорватію у спробі нажитися на війні

Сибіга опублікував маршрут вторгнення дрона з Угорщини в Україну і чекає пояснень від угорської сторони

Дрони СБУ зупинили роботу НПС в російській Чувашії - джерело

Система Дельта фіксує діяльність ворога у певних населених пунктах, це не завжди означає їх окупацію - Зеленський

Зеленський за підсумками роботи на Генасамблеї ООН: Новий тиск на Росію буде

На Оболонському острові в Києві підійняли перший в Україні Green Flag

Зеленський заявив про пов'язані з Придністров’ям ризики через зміни в парламенті Молдови

Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

Якщо Києву погрожують блекаутом, то в Кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві, – Зеленський

Україна готова до договорів із США щодо окремої зброї, включаючи далекобійну, – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА