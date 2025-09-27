Ворог обстрілює прикордоння Сумщини та Чернігівщини, за добу поранено троє місцевих жителів

Фото: ОК Північ

Троє цивільних осіб постраждали у Чернігівській та Сумській областях за минулу добу від ворожих обстрілів, повідомляє оперативне командування “Північ”.

“Російські війська щодня тероризують цивільне населення, знищуючи житло, цивільну та критичну інфраструктуру, зокрема і в територіально підпорядкованих ОК “Північ” областях. За минулу добу і станом на ранок 27.09.2025 року зафіксовано: на Чернігівщині - один постраждалий; на Сумщині – двоє”, - йдеться у повідомленні ОК “Північ” у телеграм-каналі у суботу.

Так, на Чернігівщині, у селі Костобобрів Семенівської громади ворожий БПлА поранив місцевого жителя на його власному подвірʼї, скинувши на нього боєприпас. Постраждалого госпіталізували з осколковими пораненнями спини та кінцівок.

У Семенівці та селі Городнянської громади ворог поцілив у місцеві підприємства.

У Чернігівському районі протягом дня росіяни запускали ударні безпілотники по обʼєктам інфраструктури, порушено електропостачання у місті та ряді громад. Кілька годин у більшій частині міста не було електрики.

На Сумщині зранку 26 вересня російські війська обстріляли Середино-Будську громаду з мінометів. Під удар потрапили жінка та чоловік.