21:39 26.09.2025
Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили штурм на російські позиції у Донецькій області та взяли під контроль лісосмугу, захопивши трофеї, повідомляє пресслужба ССО.
"Спецпризначенці ССО отримали задачу: виявити, зайти, знищити, закріпитися і передати новозайняті ворогом позиції в лісосмузі на Донеччині", - ідеться у повідомленні.
У результаті одна лісосмуга під контролем українських захисників.
Також бійці захопили 15 ворожих трофеїв, зокрема зброю, радіостанції, телефони та документи.