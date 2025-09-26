Бійці ССО взяли під контроль лісосмугу на Донеччині

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили штурм на російські позиції у Донецькій області та взяли під контроль лісосмугу, захопивши трофеї, повідомляє пресслужба ССО.

"Спецпризначенці ССО отримали задачу: виявити, зайти, знищити, закріпитися і передати новозайняті ворогом позиції в лісосмузі на Донеччині", - ідеться у повідомленні.

У результаті одна лісосмуга під контролем українських захисників.

Також бійці захопили 15 ворожих трофеїв, зокрема зброю, радіостанції, телефони та документи.