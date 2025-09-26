Через ворожий авіаудар по Білому Колодязю поранено двох мирних мешканців - Синєгубов

Фото: Харківська ОВА

ЗС РФ завдали удару по Білому Колодязю, за попередніми даними, керованою авіабомбою, поранено двох мирних мешканців, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу зазнали травм двоє людей: 59-річний чоловік і 83-річна жінка. У постраждалих — вибухові поранення, їх госпіталізують. Також у селі пошкоджено приватний будинок", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.