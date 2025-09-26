Від початку Добропільської операції вже звільнено 168,8 кв. км території, 187,7 кв. км зачищено від російських ДРГ - Зеленський

Від початку Добропільської контрнаступальної операції вже звільнено 168,8 кв. км території та ще 187,7 кв. км зачищено від російських диверсійних груп, загальні втрати ворога в межах цієї операції уже сягають майже 3 тис. осіб, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з військовими.

За словами президента, в Добропільській операції взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони Денис Шмигаль, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особлива увага – Добропільській контрнаступальній операції. Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 км² території та ще 187,7 км² зачищено від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тис. осіб, і більшість – це безповоротні втрати", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами президента, триває поповнення обмінного фонду для України.

Окрім того, були доповіді щодо ситуації в Купʼянську та на навколишніх територіях.

"Детально обговорили хід наших дій загалом на Харківщині та Донеччині", - повідомив президент.

Сирський, у свою чергу, доповів щодо збиття російського Су-34 на Запоріжжі.

За словами президента, цей літак разом з іншими росіяни застосовували для ударів авіабомбами по Запоріжжю, інших містах і селах.

"Будемо й надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію у відповідь на удари по наших містах, по наших людях. Працюємо з партнерами і для того, щоб додатково зміцнити наш захист неба", - наголосив Зеленський.

За підсумками зустрічей та домовленостей у Нью-Йорку цими днями є відповідні доручення Міністерству оборони та українським дипломатам.