13:02 26.09.2025

Вихідні в Україні будуть прохолодними, у суботу на поверхні грунту заморозки

В Україні у суботу, 27 вересня, без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с., повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, у південних областях, Криму і на Закарпатті 4-9° тепла; вдень в Україні 12-17° тепла (в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 10-15° тепла).

У Києві у суботу без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 15°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського в Києві 27 вересня найвища температура вдень була 30,3° в 1927 р., найнижча вночі 1,2° морозу в 1906 р..

У неділю, 28 вересня, в Україні без опадів, лише у північній частині вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 10-15°, на Закарпатті та в південній частині 14-19°.

У Києві у неділю вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

