18:59 25.09.2025

Відключення світла і газу за борги під час опалювального сезону неприпустимі - Свириденко

Кабінет міністрів України доручив профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні, повідомила преʼєр-міністр Юлія Свириденко.

“Доручили профільним органам підготувати плани заходів для стабільного проходження опалювального сезону — з урахуванням викликів у кожному прифронтовому регіоні”, - написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання уряду в четвер.

За її словами, постачання світла і газу має бути безперебійним.

“Тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, є неприпустимими. Уряд надав відповідне доручення”, - зазначила вона.

Премʼєр додала, що мета таких рішень, гарантувати стабільну роботу енергетичної інфраструктури взимку та забезпечити світло і тепло для людей, незалежно від атак РФ.

