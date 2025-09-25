СБУ затримала інформаторку, яка допомагала готувати ворожий наступ на Харківщину

Служба безпеки України затримала інформаторку російських спецслужб, яка та збирала дані про пункти базування українських військ поблизу Ізюму у Харківській області.

"Служба безпеки затримала ще одну російську агентку на Харківщині. На замовлення ворога фігурантка шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському. За наявними даними, рашисти планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення", - йдеться в повідомленні української спецслужби в Телеграмі у четвер.

За даними слідства, завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни.

"У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на "легкі заробітки" поставили завдання – збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової. Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони. Як "прикриття" агентка використовувала легенду про те, що "відвідує родичів", що проживають у зоні бойових дій", - повідомили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки України затримали фігурантку та вилучили у неї смартфон із скріншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні "цілі" для атак рашистів. Слідчі СБУ повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як повідомляється, затримана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.