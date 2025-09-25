Інтерфакс-Україна
Події
08:17 25.09.2025

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа

1 хв читати
ДСНС: На Харківщині внаслідок удару дрона загинула людина, сталася пожежа
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У ніч на 25 вересня російські війська атакували безпілотником територію комунального підприємства у прифронтовому селищі Приколотне Вільхуватської громади Куп’янського району Харківської області, повідомила пресслужба ДСНС України.

"Сьогодні вночі російські війська нанесли удар безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини. Внаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. На жаль, загинув 59-річний чоловік", – йдеться у повідомленні.

Для ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені 10 рятувальників і 3 одиниці техніки, зокрема медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

 

Теги: #харківська_область #атака #жертва

