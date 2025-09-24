Інтерфакс-Україна
Події
22:49 24.09.2025

Президент уряду Іспанії: Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

1 хв читати

Президент уряду Іспанії Педро Санчес заявив про готовність Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, наголосивши на важливості дотримання міжнародного права.

"Шановний @ZelenskyyUa, було приємно знову бачити вас в ООН. Запевняю вас у моїй підтримці. Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: міжнародне право має переважати", — зазначив Санчес у дописі в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/sanchezcastejon/status/1970936567234433173?s=46

Теги: #іспанія #підтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:09 24.09.2025
Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

Зеленський провів зустріч із прем’єром Іспанії: обговорили підтримку України та членство в ЄС

18:56 24.09.2025
Зеленський зустрівся з королем Іспанії

Зеленський зустрівся з королем Іспанії

06:26 24.09.2025
Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

12:46 21.09.2025
Влада планує розглянути питання забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі, – Верещук

Влада планує розглянути питання забезпечення підтримки від держави для тих, хто захоче повернутися з Польщі, – Верещук

20:36 16.09.2025
Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

19:51 10.09.2025
Національна мережа АЗК Parallel приєдналася до програми підтримки військових Армія+

Національна мережа АЗК Parallel приєдналася до програми підтримки військових Армія+

19:21 09.09.2025
Постійна рада ОБСЕ засудила ескалацію терору з боку РФ

Постійна рада ОБСЕ засудила ескалацію терору з боку РФ

19:31 07.09.2025
Кошта закликав партнерів продовжувати зміцнювати Україну на тлі ескалації РФ

Кошта закликав партнерів продовжувати зміцнювати Україну на тлі ескалації РФ

03:36 06.09.2025
МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

20:05 05.09.2025
GIDNA відкриває набір для жінок з Миколаївщини

GIDNA відкриває набір для жінок з Миколаївщини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: З Криму Росія повернулася до старої імперської звички забирати те, що дорогоцінне для її сусідів

Глава МВС про "Азов": Від початку серпня звільнено та зачищено 8 населених пунктів на Донеччині

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

ОСТАННЄ

Навроцький: Польща завжди належним чином реагуватиме на порушення свого суверенітету

Венс: якщо росіяни відмовляться вести переговори це буде дуже погано для їхньої країни

Стубб: Ми не знаємо як виглядатиме новий світовий порядок, треба почекати щонайменше п’ять-десять років

Келлог обговорив із радником з нацбезпеки Японії шляхи до миру в Україні

Зеленський обговорив з президентом Бразилії шляхи досягнення реального миру для України

Міністр оборони Туреччини: Ми не визнаємо окупацію Криму, захист прав кримських татар - наш історичний та моральний обов'язок

Росія намагається насильницьки стерти українську ідентичність у Криму, за це має бути відповідальність - прем’єр Нідерландів

Зеленський обговорив із президентом Панами санкції проти російського тіньового флоту та повернення викрадених дітей

Президент Литви: Суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом переговорів

Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА