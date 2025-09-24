Президент уряду Іспанії: Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Президент уряду Іспанії Педро Санчес заявив про готовність Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, наголосивши на важливості дотримання міжнародного права.

"Шановний @ZelenskyyUa, було приємно знову бачити вас в ООН. Запевняю вас у моїй підтримці. Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: міжнародне право має переважати", — зазначив Санчес у дописі в соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/sanchezcastejon/status/1970936567234433173?s=46