Інтерфакс-Україна
22:30 24.09.2025

Стубб: Ми не знаємо як виглядатиме новий світовий порядок, треба почекати щонайменше п’ять-десять років

Світовий порядок після холодної війни завершився, але як виглядатиме новий, наразі невідомо, заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час виступу на загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН.

"Я насправді вважаю, що порядок після холодної війни завершився. Але ми не знаємо, як виглядатиме новий порядок. Прийдеся чекати щонайменше п’ять-десять років, щоб усе устаканилося. І моє послання до цієї асамблеї сьогодні таке: незалежно від розміру, кожна країна-член ООН має право впливати на те, яким буде новий світовий порядок. Важливо, щоб ми всі використовували цю владу розумно та відповідально", - сказав Стубб.

Він зазначив, що 193 країни-члени ООН не зобов’язані погоджуватися з кожною дрібницею, однак повинні мати спільне розуміння фундаментальних принципів, до яких належать суверенітет, територіальна цілісність держав, заборона застосування сили та повага до прав людини й основних свобод.

"Дозвольте бути чітким. Росія не має права продовжувати свою агресію проти України. Ізраїль не має права порушувати міжнародне право у Палестині. Держави не мають права використовувати території Судану чи Конго для ведення проксі-війни задля своїх економічних чи стратегічних інтересів. Закликаю всіх нас прислухатися до цього послання міжнародної спільноти та діяти відповідно. Війна завжди є поразкою людства", - сказав президент Фінляндії.

Президент Фінляндії зазначив, що агресія Росії проти України нагадує йому історію власної країни. Стубб підкреслив, що ця війна також безпосередньо впливає на безпеку у тій частині світу, де він живе.

"З одного боку, є агресія та повне нехтування життям цивільних, а також спроба підірвати фундаментальні принципи, на яких ґрунтується міжнародний порядок. З іншого боку, є бастіон свободи, який захищає своє право на існування та на власний вибір. Битва за наслідки цієї агресії ще не завершена", - сказав він.

Президент Фінляндії наголосив, що необхідно домагатися відповідальності за найсерйозніші міжнародні злочини, тому що агресія не повинна винагороджуватися.

Теги: #оон #фінляндія

