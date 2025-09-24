Інтерфакс-Україна
Події
08:54 24.09.2025

У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

1 хв читати
У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

У Харкові в ніч проти середи внаслідок масованої атаки безпілотників на обʼєкт енергетичної інфраструктури були знеструмлені споживачі Холодногірського району.

"За оперативною інформацією, тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка", - повідомили в пресслужбі "Харківобленерго".

Станом на ранок фахівці "Харківобленерго" заживили понад 50 тисяч споживачів. Відновлення електропостачання триває.

Теги: #харків #енергетика #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:35 24.09.2025
Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

23:11 23.09.2025
У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

У Харкові один постраждалий через масовану атаку ворожих БпЛА

22:46 23.09.2025
Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

22:39 23.09.2025
Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

Орбан не готовий відмовитися від російських енергоресурсів – Зеленський

22:38 23.09.2025
У Харкові перебої зі світлом через ворожі атаки - Терехов

У Харкові перебої зі світлом через ворожі атаки - Терехов

22:26 23.09.2025
Харків під атакою ворожих дронів - Терехов

Харків під атакою ворожих дронів - Терехов

17:02 23.09.2025
"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

16:48 23.09.2025
Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

Уряд затримує нормативну базу для погашення боргів на балансуючому ринку – голова енергокомітету Ради

14:08 23.09.2025
ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

ДТЕК та американська Fluence побудують найбільший у Польщі об'єкт зберігання енергії на 133 МВт

13:40 23.09.2025
Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

Будапешт відмовляється припинити закупівлі російської нафти, незважаючи на вимогу Трампа

ВАЖЛИВЕ

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

ОСТАННЄ

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

Петиція про оновлення державного гімну України не набрала необхідних голосів

На Харківщині четверо мирних мешканців постраждали через ворожі обстріли протягом доби

Макрон висловив жаль з приводу смерті італійської кіноакторки Клаудії Кардинале

Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Рубіо планує зустрітись з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Макрон на Генасамблеї ООН: Уся Європа стикається з дестабілізацією з боку РФ

Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих

24 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА