У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

У Харкові в ніч проти середи внаслідок масованої атаки безпілотників на обʼєкт енергетичної інфраструктури були знеструмлені споживачі Холодногірського району.

"За оперативною інформацією, тимчасово без світла залишилося близько 80 тисяч точок обліку побутових та юридичних абонентів. Територія знеструмлення по периметру обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська, Бориса Шрамка", - повідомили в пресслужбі "Харківобленерго".

Станом на ранок фахівці "Харківобленерго" заживили понад 50 тисяч споживачів. Відновлення електропостачання триває.