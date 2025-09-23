Інтерфакс-Україна
21:00 23.09.2025

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що станом на зараз найбільший прогрес у врегулюванні війни РФ проти України у тому, що російська економіка перебуває в жахливому стані, а українці "добре справляються у зупиненні великої армії".

Відповідну заяву він зробив, відповідаючи на питання ЗМІ під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Журналіст запитав Трампа, який прогрес був досягнутий у припиненні війни з часу останньої зустрічі з президентом Зеленським.

"Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у жахливому стані. Як ви знаєте, вона руйнується. І, відверто кажучи, Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити цю дуже велику армію. Це досить дивовижно", - сказав Трамп.

