19:30 23.09.2025

Канада активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення українських дітей - прем'єр Карні

Канада активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення українських дітей - прем'єр Карні

Канада, як співголова Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення дітей в Україну, заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

"І як співголова Канада активізує нашу роботу з Україною, з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами, щоб забезпечити негайне безумовне повернення українських дітей ", - сказав він, відкриваючи засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку у вівторок.

Карні заявив про інвестування в систему для підтримки використання штучного інтелекту для пошуку та ідентифікації українських дітей, яких незаконно депортувала РФ.

Окремо прем’єр привітав нещодавнє звернення першої леді Сполучених Штатів до Володимира Путіна з проханням врахувати тяжке становище дітей для припинення російської війни.

