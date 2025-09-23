СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) вразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ, який входить до комплексу магістрального нафтопроводу, що має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

"Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкту", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

Також підтверджено повторне ураження ЛВДС "Самара" у Самарській області РФ, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. "Ступінь ураження уточнюється", - відзначили в Генштабі.

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що удару по "Самарі" та "8-Н" в ніч на 23 вересня завдано силами Птахів 14 полку СБС, а по останньому – також ракетними військами та артилерією.

"Це далеко не все, що палало протягом минулих 48 годин… Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - написав Бровді у власному телеграм-каналі.