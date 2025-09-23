Інтерфакс-Україна
Події
14:16 23.09.2025

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

1 хв читати
СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України (ЗСУ) вразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ, який входить до комплексу магістрального нафтопроводу, що має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.

"Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкту", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

Також підтверджено повторне ураження ЛВДС "Самара" у Самарській області РФ, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals. "Ступінь ураження уточнюється", - відзначили в Генштабі.

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що удару по "Самарі" та "8-Н" в ніч на 23 вересня завдано силами Птахів 14 полку СБС, а по останньому – також ракетними військами та артилерією.

"Це далеко не все, що палало протягом минулих 48 годин… Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - написав Бровді у власному телеграм-каналі.

 

Теги: #генштаб_зсу #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 23.09.2025
Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

11:12 23.09.2025
Ердоган відзначає суттєве зростання людських втрат РФ у війні з Україною, але не вірить, що вона скоро скінчиться

Ердоган відзначає суттєве зростання людських втрат РФ у війні з Україною, але не вірить, що вона скоро скінчиться

10:45 23.09.2025
Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

09:40 23.09.2025
Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

08:25 23.09.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

07:25 23.09.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

22:28 22.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 143 ворожі атаки - Генштаб

16:34 22.09.2025
Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку відбулось 32 бойових зіткнення з 83 по всій лінії фронту

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку відбулось 32 бойових зіткнення з 83 по всій лінії фронту

15:59 22.09.2025
Генштаб: між ДШВ та Штурмовими військами є суттєві відмінності, окремі штурмові полки та батальйони уже довели свою ефективність

Генштаб: між ДШВ та Штурмовими військами є суттєві відмінності, окремі штурмові полки та батальйони уже довели свою ефективність

15:53 22.09.2025
Єрмак розцінив заяви Путіна як звичну пропаганду страху: це лікується виключно силовими методами

Єрмак розцінив заяви Путіна як звичну пропаганду страху: це лікується виключно силовими методами

ВАЖЛИВЕ

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

ОСТАННЄ

Волонтери УЧХ допомагали ліквідовували наслідки авіаударів РФ у Запоріжжі

НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

ЦПД: фейки про "плани окупації Молдови Європою" - це чергова інформаційна провокація Кремля

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

Міносвіти затвердило модельні навчальні програми для дітей з окупованих територій

Стрімке похолодання прийде в Україну в середу-четвер з заходу, місцями з невеликими дощами

В аеропорту Гонконгу через наближення тайфуну "Рагаса" скасували понад сотню рейсів

Білецький: Найбільш короткий шлях до перемир’я –– позитивні зрушення на фронті

Три чверті українців підтримують вступ України до Євросоюзу, проти 6% – соцопитування ТІ

Прем'єр Данії назвала інцидент із дронами в аеропорту Копенгагена найсерйознішою атакою на інфраструктуру країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА