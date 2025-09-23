Інтерфакс-Україна
Події
07:09 23.09.2025

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

1 хв читати
Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Одна людина загинула внаслідок нічного авіаудару росіян по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі.

"Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. росіяни вночі  авіабомбами ударили по обласному центру. Влучили в приватну забудову та об'єкти промислової  інфраструктури. Загинув чоловік - його тіло рятувальники дістати з-під завалів", - написав Федоров.

 

Теги: #обстріли #запорізька #жертва

