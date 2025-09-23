Зеленський обговорив з Келлогом ситуацію на фронті й закупівлю американської зброї

Президент України Володимир Зеленський перед участю в Генеральній асамблеї ООН провів у Нью-Йорку зустріч з спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Про це Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Провів зустріч зі спеціальним представником Президента США генералом Кітом Келлогом. Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська. Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США", - написав Зеленський у Телеграм.

