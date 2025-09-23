05:26 23.09.2025
Зеленський обговорив з Келлогом ситуацію на фронті й закупівлю американської зброї
Президент України Володимир Зеленський перед участю в Генеральній асамблеї ООН провів у Нью-Йорку зустріч з спецпредставником президента США Кітом Келлогом. Про це Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.
"Провів зустріч зі спеціальним представником Президента США генералом Кітом Келлогом. Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська. Також торкнулися розвитку співпраці України та США, зокрема взаємовигідних угод щодо дронів та закупівлі американської зброї, які Україна запропонувала США", - написав Зеленський у Телеграм.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16207