15:09 22.09.2025

Сили оборони України просуваються на Добропільському напрямку - Сирський

Фото: https://t.me/osirskiy

Сили оборони України продовжують дії на Добропільському напрямку, українські воїни просуваються вперед, заявив головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський.

"Минулої доби відновлено контроль над 1,3 км², проведено пошук та знищення противника на території 2,1 км² Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км", - написав він у Telegram-каналі.

В ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб. Також знищено 11 одиниць військової техніки (артилерійських систем – 4; БпЛА – 6, мотоциклів – 1).

За даними Сирського, загалом за час операції, станом на 00:00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ДРГ противника. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять.

Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповортні – 1492. Триває поповнення "обмінного фонду" для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі. Також окупанти втратили – 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спецільної техніки – 1, БпЛА – 173.

