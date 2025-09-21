Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї
Потрібно ввести сильні санкції проти РФ, щоб перекрити всі можливі шляхи постачання їй іноземних компонентів для виготовлення зброї, якою вона атакує Україну, заявив президент Володимир Зеленський.
"Сильні санкції – інструмент, який допоможе це зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу – силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто вже допомагає", - написав він у телеграмі в неділю.
Президент зазначив, що всі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах. За його словами, якщо не зупиняти Росію, це точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону.
Зеленський нагадав, що Україна майже щодня захищається від російських атак. "За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів - більш ніж 132 тисячі - із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших", - наголосив він.
"Росія має відчувати наслідки того, що робить. Потрібна достатня протидія, щоб змусити її до миру. Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти Росії та сильному тиску", - резюмував президент.