02:14 21.09.2025

Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

Мешканці Нікопольщини знову отримали доступ до водопостачання, вода повернулася до 80 тисяч людей у Марганці, Покрові, Томаківці, Мирівці та Червоногригорівці, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"80 тисяч мешканців Нікопольщини знову з водою. Йдеться про Марганець, Покров, Томаківку, Мирівку, Червоногригорівку", - написав він в телеграмі.

За словами Лисака, без централізованої послуги (з водопостачання – ІФ-У) мешканці залишилися кілька днів тому. Тоді зупинилися п'ять з восьми насосів, які забезпечують роботу магістрального водогону.

"Все через те, що за борги від електроенергії відключили підприємство Регіональний офіс водних ресурсів. Саме воно відповідає за функціонування системи. На стабільну роботу РОВРу до кінця року необхідні 96,3 млн грн. ОВА передала необхідні листи з обґрунтуваннями до Кабміну для виділення цієї суми", - зазначив він.

Лисак додав, що мережі наповнюються водою, яка вже з'являється в кранах, а максимум за добу звичний тиск відновиться повністю.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/24467

