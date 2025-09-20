Інтерфакс-Україна
Події
12:28 20.09.2025

Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами

1 хв читати
Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами
Фото: НГУ

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами, коли в Україні стоїть ППО, воно має збивати все, що летить “на нас, і на Польщу”.

“Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу”, - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

“І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас. Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо”, - додав президент.

Теги: #дрони #збиття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:31 20.09.2025
Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

12:26 20.09.2025
Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

16:35 18.09.2025
Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

22:04 16.09.2025
Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

22:00 16.09.2025
Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

20:33 16.09.2025
Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

10:19 16.09.2025
ППО знешкодила вночі 89 з 113 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 89 з 113 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 6 локаціях

02:36 16.09.2025
БПЛА-перехоплювачі в одну з ночей збили 76 "шахедів" – радник президента Камишин

БПЛА-перехоплювачі в одну з ночей збили 76 "шахедів" – радник президента Камишин

22:47 14.09.2025
Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

Сікорський: Росія намагалася перевірити НАТО, не розпочинаючи війни – ЗМІ

16:11 14.09.2025
Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні

Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми даємо додаткові гроші на дрони на кожен батальйон

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський: Як тільки кількість українських дронів буде зіставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

ОСТАННЄ

В найближчі дні в Україні буде суха та тепла погода

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

McDonald’s відкрив перший в Україні ресторан, створений за принципами сталого дизайну

Зеленський: Ніхто не розглядає "корейську" чи будь-яку іншу модель завершення війни

Зеленський вважає: якщо Трамп робитиме сильні кроки, то підштовхне деякі країни Європи до відмови від енергоресурсів РФ

ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

Україна хоче забрати з російського полону 1000 людей – Зеленський

Зеленський планує зустрітися з Трампом під час Генасамблеї ООН

Зеленський анонсував створення окремих штурмових військ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА