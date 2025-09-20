Фото: НГУ

Президент України Володимир Зеленський вважає справедливим говорити про спільне рішення щодо збиття дронів над Україною разом з іншими державами, коли в Україні стоїть ППО, воно має збивати все, що летить “на нас, і на Польщу”.

“Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу”, - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю.

“І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас. Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо”, - додав президент.