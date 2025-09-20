Інтерфакс-Україна
09:39 20.09.2025

Зеленський: Масовані повітряні удари – свідома стратегія Росії залякування цивільних

Зеленський: Масовані повітряні удари – свідома стратегія Росії залякування цивільних
Фото: ДСНС Одещини

Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок масованої повітряної атаки в ніч проти суботи, загинули три людини, такі удари – не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякування цивільних, заявив президент України Володимир Зеленський.

“Станом на зараз відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким”, - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його інформацією, ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів.

“Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів. Дякую всім нашим воїнам, які всю ніч захищали небо, нашим пілотам F-16, які сьогодні вкотре довели свою майстерність та результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет”, - зазначив президент.

Зеленський написав, що під ударом перебували Дніпро та область, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, громади Полтавської, Київської, Одеської, Сумської та Харківської областей. Ціллю ворога була інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.

“Кожен такий удар – це не військова необхідність, а свідома стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру. Саме тому потрібна сильна міжнародна відповідь. Україна довела, що може захищати себе та Європу, але для надійного щита маємо діяти разом: посилювати ППО, збільшувати постачання зброї, розширювати санкції проти російської військової машини та сфер, які її фінансують. Кожне обмеження Росії – це врятовані життя. Дякую всім, хто допомагає та підтримує нас”, - наголосив Зеленський.

