00:28 20.09.2025

Зеленський видав указ на виконання рішення РНБО про розробку Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки

Президент України Володимирп Зеленський увів своїм указом в дію рішення РНБО щодо видатків на безпеку й оборону в держбюджеті на 2026 рік. Указ №692/2025 опубліковано на офіційному веб-порталі Президента України в п'ятницю.

Зокрема, окремими пунктами рішення РНБО, уведеними в дію цим указом передбачено:

-  можливість корегування у 2026 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;

-  ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році для органів сектору безпеки і оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

-  продовжити у 2026 році здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні;

-  забезпечити у 2026 році виконання завдання щодо першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетними напрямами;

-  розробити та затвердити до 1 березня 2026 року Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2031 року.

Указ набрав чинності з моменту підписання.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6922025-56537

Теги: #бюджет #рнбоу #указ #зеленський

