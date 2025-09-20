Зеленський видав указ на виконання рішення РНБО про розробку Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки

Президент України Володимирп Зеленський увів своїм указом в дію рішення РНБО щодо видатків на безпеку й оборону в держбюджеті на 2026 рік. Указ №692/2025 опубліковано на офіційному веб-порталі Президента України в п'ятницю.

Зокрема, окремими пунктами рішення РНБО, уведеними в дію цим указом передбачено:

- можливість корегування у 2026 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;

- ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році для органів сектору безпеки і оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

- продовжити у 2026 році здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні;

- забезпечити у 2026 році виконання завдання щодо першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетними напрямами;

- розробити та затвердити до 1 березня 2026 року Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2031 року.

Указ набрав чинності з моменту підписання.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6922025-56537