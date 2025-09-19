Інтерфакс-Україна
Події
20:15 19.09.2025

Зеленський обговорив з головою МЗС Литви спільне оборонне виробництво та допомогу у відбудові та розмінуванні

1 хв читати
Зеленський обговорив з головою МЗС Литви спільне оборонне виробництво та допомогу у відбудові та розмінуванні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, який перебуває вже з п’ятим візитом до України на посаді.

"Говорили про безпеку регіону й спільні загрози від Росії та Білорусі, особливо після нещодавньої атаки дронів на Польщу, про посилення санкційної політики, спільне оборонне виробництво, участь у програмах SAFE та PURL, допомогу у відбудові, розмінуванні, освіті й реабілітації поранених. Литва відкрила в Україні офіс, який координуватиме ці проєкти", - написав Зеленський в Телеграм.

Також сторони обговорили підтримку України на шляху до ЄС та відкриття першого переговорного кластера. "І готуємось до Генасамблеї ООН – наш спільний голос має бути сильним", - додав Зеленський.

 

Теги: #литва #співпраця #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:27 19.09.2025
Зеленський підписав указ про створення Офісу війського омбудсмана, призначив на посаду Решетилову

Зеленський підписав указ про створення Офісу війського омбудсмана, призначив на посаду Решетилову

19:48 19.09.2025
Зеленський: Захищаємо позиції навколо Куп'янська

Зеленський: Захищаємо позиції навколо Куп'янська

19:32 19.09.2025
Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

15:49 19.09.2025
Сума наданої Литвою допомоги Україні вже перевищує EUR1,7 млрд - Сибіга

Сума наданої Литвою допомоги Україні вже перевищує EUR1,7 млрд - Сибіга

15:34 19.09.2025
Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

13:17 19.09.2025
Глава МЗС Литви прибув до Києва

Глава МЗС Литви прибув до Києва

07:49 19.09.2025
Прем’єр Канади і президент Мексики оголосили про новий рівень стратегічного партнерства на 2025-2028 рр

Прем’єр Канади і президент Мексики оголосили про новий рівень стратегічного партнерства на 2025-2028 рр

13:34 18.09.2025
Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем – Шмигаль

10:44 18.09.2025
Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

06:26 18.09.2025
У експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри – ЗМІ

У експрезидента Бразилії Болсонару виявили рак шкіри – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав указ про створення Офісу війського омбудсмана, призначив на посаду Решетилову

Зеленський: Захищаємо позиції навколо Куп'янська

Концепт трьох нових експортних платформ зброї буде представлений протягом двох тижнів

Українські безпілотники знищили російську переправу та кілька танків

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

ОСТАННЄ

Подружжя загинуло в Гуляйполі внаслідок удару російського дрона по автівці

Українські безпілотники знищили російську переправу та кілька танків

Міноборони України запускає бета-тест відстрочок у Резерв+ для батьків дітей з інвалідністю

Глава МЗС Литви подарував Сибізі мапу України з написом 603628 кв.км на знак підтримки територіальної цілісності

Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

Слідство у справі "золотих яєць" Міноборони завершено - НАБУ

ВАКС визначив 6 млн грн застави підозрюваному у справі про корупцію під час закупівлі ПЗ для Мінсоцполітики

Три винищувачі МіГ-31: МЗС Естонії вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

У Раді працюють над питанням впровадження міжвідомчого алгоритму ідентифікації загиблих

Адмінарешт не застосовується до чоловіків, які самостійно виховують дітей до 12 років

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА