Зеленський обговорив з головою МЗС Литви спільне оборонне виробництво та допомогу у відбудові та розмінуванні

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, який перебуває вже з п’ятим візитом до України на посаді.

"Говорили про безпеку регіону й спільні загрози від Росії та Білорусі, особливо після нещодавньої атаки дронів на Польщу, про посилення санкційної політики, спільне оборонне виробництво, участь у програмах SAFE та PURL, допомогу у відбудові, розмінуванні, освіті й реабілітації поранених. Литва відкрила в Україні офіс, який координуватиме ці проєкти", - написав Зеленський в Телеграм.

Також сторони обговорили підтримку України на шляху до ЄС та відкриття першого переговорного кластера. "І готуємось до Генасамблеї ООН – наш спільний голос має бути сильним", - додав Зеленський.