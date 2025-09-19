Інтерфакс-Україна
Події
13:16 19.09.2025

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

1 хв читати

Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки на Добропільському напрямку, російські окупанти мають просування у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки. Ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки", - йдеться у повідомленні OSINT-проєкту в телеграм у п'ятницю.

Теги: #війна #deepstate

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 19.09.2025
Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

Понад 40% бізнесу підвищили інфляційні очікування, майже 90% називає закінчення війни умовою розвитку - опитування

11:56 19.09.2025
Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

10:41 19.09.2025
Україна має долучитися до проєкту "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС – Єрмак

Україна має долучитися до проєкту "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС – Єрмак

09:56 19.09.2025
Зеленський: Росія не чує позицію президента Трампа щодо припинення вбивств

Зеленський: Росія не чує позицію президента Трампа щодо припинення вбивств

09:45 19.09.2025
Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

Ситуація на куп’янському напрямку напружена, але твердження про повний контроль на містом передчасні – військові

09:14 19.09.2025
РФ за добу завдала чергових ударів по Україні, зокрема 376 – в Запорізькій області

РФ за добу завдала чергових ударів по Україні, зокрема 376 – в Запорізькій області

02:05 19.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

23:23 18.09.2025
Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

18:08 18.09.2025
Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

09:53 18.09.2025
ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

ВАЖЛИВЕ

Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 223 бойових зіткнень

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

ОСТАННЄ

Україна приєдналася до Валлеттського протоколу щодо модернізації міжнародної співпраці у розслідуванні злочинів

Колишньому топпосадовцю ДФС повідомлено про підозру у збитках держбюджету в 108 млн грн

Росіяни спотворили висловлювання Умєрова про нібито відмову України від переговорів з РФ та поширюють фейк – ЦПД

Судді не змогли обрати нового голову Конституційного суду

Узгоджено реставрацію ритуальних залів Київського крематорію

Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ

ВАКС визначив заставу у 10 млн грн одному з фігурантів справи про можливе надання хабаря мажоритарієм Ferrexpo Жеваго ексголові ВС

Нацполіція викрила міжнародний шахрайський call-центр, який ошукав іноземців на понад 186 млн грн

Рада не підтримала скасування голосування за закон про забезпечення поваги до суду

Верховна Рада взяла до подальшої роботи проєкт держбюджету-2026

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА