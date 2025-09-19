Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки на Добропільському напрямку, російські окупанти мають просування у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки. Ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки", - йдеться у повідомленні OSINT-проєкту в телеграм у п'ятницю.