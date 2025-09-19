Інтерфакс-Україна
Події
12:55 19.09.2025

Відкрито перший в Україні автономний АЗК, який заряджає електромобілі енергією сонця

2 хв читати
Відкрито перший в Україні автономний АЗК, який заряджає електромобілі енергією сонця

На автомагістралі Київ-Чернігів у с. Калинівка (Броварський р-н Київської обл.) розпочав роботу перший в Україні енергоефективний автозаправний комплекс (АЗК) нового покоління – COR-Energy, який здатен заряджати електроавтомобілі завдяки енергії сонця, повідомляє пресслужба компанії.

"Проєкт можна назвати одним з елементів підтримки енергобезпеки країни, адже здатен не тільки працювати автономно, а й направляти залишкову електроенергію в електромережу", - сказав автор концепції АЗК COR-Energy, підприємець Тигран Амалян, якого цитує пресслужба.

У складі АЗК COR-Energy є гібридна сонячна станція, яка змонтована у вигляді навісу з 432 сонячних панелей загальною потужністю 180 кВт та ємністю до 500 кВт-год. Навіс забезпечує живлення двох швидкісних зарядних станцій, що даєть можливість одночасно заряджати вісім електромобілів, а також забезпечують функціонування усієї інфраструктури комплексу.

Ще одним елементом енергетичної автономності є два геотермальні теплові насоси потужністю 45 кВт кожен, які забезпечують стабільний температурний режим приміщення площею 2 тис. кв. м у будь-яку пору року.

До інфраструктури комплексу також входить станція з традиційними видами палива, а саме 10 паливороздавальних колонок.

Поруч з комплексом, що розташувався на ділянці 1 га, є дві водойми, які виконують функцію пожежних резервуарів і при цьому завдяки ландшафному дизайну є місцями відпочинку. Паркінг біля АЗК розраховано на 50 автомобілей.

Важливою частиною АЗК стане ресторан SuGuard та магазин, в яких втілюється концепція збалансованого харчування. Амалян, крім іншого, є лікарем за освітою. У своїх проєктах він пропагує виключно здоровий спосіб життя, тому в асортименті магазину буде представлено продукти без додавання цукру.

Частиною концепції комплексу COR-Energy є створення ферми австралійських блакитних раків. На перших етапах роботи ферми мʼясо рака буде використано в стравах ресторану SuGuard, а за нарощення обягу вирощування раків його можна буде придбати й у форматі take away.

Архітектором АЗК виступив керівник архітектурного бюро "Куцевич + партнери" Богдан Куцевич.

До будівництво АЗК COR-Energy було залучено інвестиції більш як на 200 млн грн.

Як прокоментував Амалян агентству "Інтерфакс-Україна", розширення мережі на даному етапі не планується, на відміну від ресторанів SuGuard.

"Ресторан ми запустимо ближче до Нового року. Хочемо вийти з концептуально новими продуктами. Сподіваюсь, концепт збалансованого харчування знайде відклик і ми створимо мережу SuGuard", - сказав він.

Теги: #електроавтомобілі #cor_energy #азк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:43 02.09.2025
Середньомісячні зарплати на АЗК з 1 жовтня мають бути не меншими 12 та 16 тис. грн залежно від розташування – закон №4536-ІХ

Середньомісячні зарплати на АЗК з 1 жовтня мають бути не меншими 12 та 16 тис. грн залежно від розташування – закон №4536-ІХ

13:43 01.09.2025
"Укрнафта" збiльшила непаливнi продажi в I пiв. на 75%

"Укрнафта" збiльшила непаливнi продажi в I пiв. на 75%

16:15 07.08.2025
UKRNAFTA провела ребрендинг АЗК на Великій Кільцевій у Києві

UKRNAFTA провела ребрендинг АЗК на Великій Кільцевій у Києві

17:12 18.07.2025
Понад 13 мільйонів літрів пального зі знижкою отримали військові на АЗК UKRNAFTA

Понад 13 мільйонів літрів пального зі знижкою отримали військові на АЗК UKRNAFTA

13:10 10.07.2025
Відбудований АЗК UKRNAFTA на Кільцевій, 8 у Чернігові знову відкритий для клієнтів

Відбудований АЗК UKRNAFTA на Кільцевій, 8 у Чернігові знову відкритий для клієнтів

17:32 26.05.2025
Апеляційна палата ВАКС застосувала санкцію та стягнула у дохід держави активи громадянина РФ — власника мережі АЗС

Апеляційна палата ВАКС застосувала санкцію та стягнула у дохід держави активи громадянина РФ — власника мережі АЗС

15:04 13.05.2025
Використання бензину з 5% біоетанолу поки обходиться без проблем, за винятком курйозних ситуацій – експерт

Використання бензину з 5% біоетанолу поки обходиться без проблем, за винятком курйозних ситуацій – експерт

ВАЖЛИВЕ

Сили спецоперацій уразили логістичний хаб 810-ї бригади морської піхоти РФ у Курській області

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 47 од. спецтехніки

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

ОСТАННЄ

Концепцію реорганізації органів влади на окупованих територіях презентують у листопаді - Кулеба

МВС впроваджує інноваційний підхід, що майже вдвічі скорочує час розмінування – Клименко

Президент Євроради оголосив про неформальну зустріч у Копенгагені 1 жовтня та окреслив основні питання обговорень – безпека та допомога Україні

Парламентарі готують звернення до ДБР у зв'язку з перешкоджанням роботи комітету з питань нацбезпеки з боку Безуглої

БФ Repower запустив пілотну програму психологічного відновлення військових медиків

На вихідних в Україні – тепла погода майже без опадів

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Будинок уряду у Києві готують до протиаварійних і консерваційних робіт, КМДА погодила дозвільні документи

Стратегія України полягає в тому, щоб не дати росіянам можливості маневрувати на фронті - Умєров

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА