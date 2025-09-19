Відкрито перший в Україні автономний АЗК, який заряджає електромобілі енергією сонця

На автомагістралі Київ-Чернігів у с. Калинівка (Броварський р-н Київської обл.) розпочав роботу перший в Україні енергоефективний автозаправний комплекс (АЗК) нового покоління – COR-Energy, який здатен заряджати електроавтомобілі завдяки енергії сонця, повідомляє пресслужба компанії.

"Проєкт можна назвати одним з елементів підтримки енергобезпеки країни, адже здатен не тільки працювати автономно, а й направляти залишкову електроенергію в електромережу", - сказав автор концепції АЗК COR-Energy, підприємець Тигран Амалян, якого цитує пресслужба.

У складі АЗК COR-Energy є гібридна сонячна станція, яка змонтована у вигляді навісу з 432 сонячних панелей загальною потужністю 180 кВт та ємністю до 500 кВт-год. Навіс забезпечує живлення двох швидкісних зарядних станцій, що даєть можливість одночасно заряджати вісім електромобілів, а також забезпечують функціонування усієї інфраструктури комплексу.

Ще одним елементом енергетичної автономності є два геотермальні теплові насоси потужністю 45 кВт кожен, які забезпечують стабільний температурний режим приміщення площею 2 тис. кв. м у будь-яку пору року.

До інфраструктури комплексу також входить станція з традиційними видами палива, а саме 10 паливороздавальних колонок.

Поруч з комплексом, що розташувався на ділянці 1 га, є дві водойми, які виконують функцію пожежних резервуарів і при цьому завдяки ландшафному дизайну є місцями відпочинку. Паркінг біля АЗК розраховано на 50 автомобілей.

Важливою частиною АЗК стане ресторан SuGuard та магазин, в яких втілюється концепція збалансованого харчування. Амалян, крім іншого, є лікарем за освітою. У своїх проєктах він пропагує виключно здоровий спосіб життя, тому в асортименті магазину буде представлено продукти без додавання цукру.

Частиною концепції комплексу COR-Energy є створення ферми австралійських блакитних раків. На перших етапах роботи ферми мʼясо рака буде використано в стравах ресторану SuGuard, а за нарощення обягу вирощування раків його можна буде придбати й у форматі take away.

Архітектором АЗК виступив керівник архітектурного бюро "Куцевич + партнери" Богдан Куцевич.

До будівництво АЗК COR-Energy було залучено інвестиції більш як на 200 млн грн.

Як прокоментував Амалян агентству "Інтерфакс-Україна", розширення мережі на даному етапі не планується, на відміну від ресторанів SuGuard.

"Ресторан ми запустимо ближче до Нового року. Хочемо вийти з концептуально новими продуктами. Сподіваюсь, концепт збалансованого харчування знайде відклик і ми створимо мережу SuGuard", - сказав він.