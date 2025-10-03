Інтерфакс-Україна
Події
11:53 03.10.2025

Усі АЗК "Укрнафти" у разі вимкнення е/е продовжують працювати, 360 з них – у режимі пунктів незламності

Усі АЗК UKRNAFTA – найбільшої монобрендової мережі автозаправних комплексів країни – у разі відключень електроенергії продовжують працювати.

"Загалом це 663 автозаправні комплекси по всій території України. Там завжди можна заправити автівку пальним європейської якості", - повідомило АТ "Укрнафта".

Із них 360 АЗК працюють у режимі "пунктів незламності". На них встановлені додаткові генератори – там люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю чи кави, зарядити телефон, а також отримати доступ до інтернету.

"Масовані атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до відключень у низці регіонів, зокрема, у Чернігівській, Сумській та інших областях. Мережа АЗК UKRNAFTA продовжує працювати навіть за умов відключень електроенергії. Ми забезпечили резервне живлення та умови для відвідувачів, щоб українці могли заправитися, зігрітися та залишатися на зв’язку", – зазначив в. о. голови правління "Укрнафта" Юрій Ткачук.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує 663 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

