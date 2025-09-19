Україна має долучитися до проєкту "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС – Єрмак

Фото: https://www.president.gov.ua

Україна - єдина країна в Європі, яка веде сучасну війну проти Росії, і має залучитись до проєкту створення "стіни дронів" уздовж східного кордону для захисту від російських атак, вважає керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Наступного тижня в ЄС відбудуться переговори щодо створення "стіни дронів" уздовж східного кордону для захисту від російських атак. До цього проєкту має долучитися і Україна", - написав він у телеграм у п'ятницю.

Єрмак зазначив, що Україна - єдина країна в Європі, яка веде сучасну війну проти Росії.

"З часів Другої світової та Холодної війни принципи ведення бойових дій змінилися, а за останні роки ключову роль відіграють дрони. Саме тому потрібно змінювати й армії, робити ставку на ШІ, який буде в БПЛА, як в ударних, так і в зенітних", - написав він.