Інтерфакс-Україна
Події
02:05 19.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 172 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні російські війська завдали 52 авіаційних ударів, скинувши 95 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 61 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29154

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

