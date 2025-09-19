Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 172 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні російські війська завдали 52 авіаційних ударів, скинувши 95 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 1566 дронів-камікадзе та здійснили 3476 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 61 штурмову та наступальну дію.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29154