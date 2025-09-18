Інтерфакс-Україна
Події
20:09 18.09.2025

Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони України завдають противнику серйозних втрат у живій силі, з початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів, повідомляє у четвер Генеральний штаб Збройних сил України.

"Лише за останні сім днів на фронті відбулося понад 1 300 бойових зіткнень. Майже третина з них – на покровському напрямку. Сили оборони завдають противнику серйозних втрат у живій силі: з початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів", - цитують головнокомандуючого ЗСУ Олександра Сирського у повідомленні у Телеграмі.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу російські окупанти втратили на покровському напрямку 160 військових особового складу, загалом тут відбулось 43 атаки, повідомив Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #фронт #ситуація

