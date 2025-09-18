Інтерфакс-Україна
Події
12:07 18.09.2025

Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

Підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) у ніч на 18 вересня завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу (НПЗ) в РФ, який попередньо внаслідок цього зупинив роботу, повідомила пресслужба ССО.

Повідомляється, що Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. "Цей НПЗ є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів (ПММ) в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тон, що становить 5,6% від всієї переробки нафти в РФ", йдеться у повідомленні ССО у телеграм-каналі у четвер.

"За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ", - зазначено у повідомленні.

Як повідомлялося, 14 серпня та 19 серпня Волгоградський НПЗ уже був під атаками українських БпЛА.

У серпні-вересні українські сили завдали ударів дронами по близько 20 об'єктах нафтопереробної галузі РФ. Зокрема, у серпні через атаки БпЛА в Росії повністю стали Сизранський, Новокуйбишевський, Саратовський і Волгоградський НПЗ. Половину потужностей зупинив Рязанський завод "Роснефти", що постачає паливом Москву та область.

Під удари БпЛА потрапили заводи, що входять до топ найбільших у країні – Волгоградський ("Лукойл", 14,8 млн тон на рік) і Рязанський ("Роснефть", 13,8 млн тон на рік).

Перелік атакованих НПЗ протягом серпня-вересня: Новокуйбишевський НПЗ (Самарська обл.), Рязанський НПЗ, База ПММ АЕ "Сочі" (Краснодарський край), Афіпський НПЗ (Краснодарський край), База ПММ "Ертан" (Краснодарський край), Саратовський НПЗ, НПЗ "Унеча Транснефть-Дружба" (Брянська обл.), Волгоградський НПЗ, Сизранський НПЗ (Самарська обл.), "Невинномиський азот" (Ставропольський край), НПС "Нікольське-Транснефть" (Воронезька обл.), Новошахтинський НПЗ (Ростовська обл.), Албашнефть НПЗ – (Ульяновська обл.), Куйбишевський НПЗ (Самарська обл.), Краснодарський НПЗ, Луганська нафтобаза – Луганськ, Луганська область, Ільський НПЗ (Краснодарський край), Ново-Уфімський НПЗ – м. Уфа, Киришський НПЗ – (Ленінградська область).

