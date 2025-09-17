Інтерфакс-Україна
Події
21:22 17.09.2025

У Міноборони Ізраїлю оголосили про наміри розгорнути в країні лазерні установки для боротьби з повітряними цілями

2 хв читати
У Міноборони Ізраїлю оголосили про наміри розгорнути в країні лазерні установки для боротьби з повітряними цілями

В ізраїльському Міноборони в середу заявили, що лазерна система ППО Iron Beam введена в дію, і батареї з таких установок у найближчі місяці розмістять у різних районах Ізраїлю, повідомляє The Jersusalem Post.

За даними видання, Iron Beam може збивати не лише безпілотники, а й ракети, реактивні та мінометні снаряди. Представники сфери оборони зазначають, що Iron Beam здатна обстрілювати одразу кілька цілей одночасно, а не лише одну або дві.

У Міноборони та Армії оборони Ізраїлю очікують, що Iron Beam незабаром почнуть скорочувати вартість перехоплення повітряних цілей: використання цих систем ППО коштуватиме дешевше, ніж пуск перехоплювачів із ПРО Arrow або ПРО "Залізний купол".

За інформацією The Jersusalem Post, Iron Beam є стаціонарними установками, вони не можуть вести вогонь під час руху. Однак існує його мініатюрна версія Lite Beam, яку можна ставити на транспортні засоби сухопутних сил. Також є потужніша установка Iron Beam M: її можна встановлювати на вантажівках і стріляти по ходу руху.

Генеральний директор Міноборони Ізраїлю Амір Барам зазначив, що йдеться лише про початок процесу, за підсумками якого в зонах бойових дій у світі застосовуватимуть дешеві лазерні установки.

The Jersusalem Post нагадує, що розробки таких озброєнь також ведуть США, РФ, КНР, Британія, ФРН, Японія, але Ізраїль зміг першим перейти з ними від стадії випробувань до використання на полі бою.

У жовтні 2024 року повідомлялося, що Міноборони Ізраїлю підписало контракти на суму $500 млн на постачання лазерних систем ППО Iron Beam. Передбачалося, що ці установки мають стати частиною багаторівневої оборони Ізраїлю і доповненням до системи ПРО "Залізний купол".

 

Теги: #лазер #ізраїль #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 17.09.2025
Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

Єврокомісія пропонує призупинити торговельні преференції для Ізраїлю та запровадити санкції проти ХАМАС та інших

04:35 16.09.2025
Ізраїль почав наступати на Газу - ЗМІ

Ізраїль почав наступати на Газу - ЗМІ

06:59 14.09.2025
Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

Рубіо обговорить із Нетаньягу можливу анексію Ізраїлем частини Західного берега – ЗМІ

11:18 13.09.2025
ГА ООН схвалила декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною

ГА ООН схвалила декларацію про врегулювання питання створення двох держав між Ізраїлем та Палестиною

01:38 12.09.2025
Україна та Ізраїль домовилися про спільне забезпечення безпеки паломників, які прямують до Умані на Рош га-Шана - ЗМІ

Україна та Ізраїль домовилися про спільне забезпечення безпеки паломників, які прямують до Умані на Рош га-Шана - ЗМІ

16:48 11.09.2025
Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

Шмигаль на виставці у Лондоні обговорив з виробниками ОПК закупівлі, техпідтримку, спільне виробництво

21:06 09.09.2025
Білий дім: Трамп незадоволений ударом по Катару, але вважає, що це допоможе встановленню миру

Білий дім: Трамп незадоволений ударом по Катару, але вважає, що це допоможе встановленню миру

17:47 08.09.2025
МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

МЗС про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути терпимим

05:06 08.09.2025
ХАМАС готове до переговорів після попередження Трампа

ХАМАС готове до переговорів після попередження Трампа

20:04 02.09.2025
Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

Шмигаль і представник НАТО в Україні обговорили довгострокову підтримку України, зокрема в межах програми PURL

ВАЖЛИВЕ

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

Росіяни не зможуть вести масові операції через великі особові втрати – Зеленський

Зеленський: план А – закінчити війну

ОСТАННЄ

У Резерв+ з'явилася нова відмітка "ВОС-999" – Міноборони

Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

У ДТП на Харківщині дві людини загинули, одна постраждала

Новий пакет санкцій ЄС може бути представлений уже в п’ятницю – радник президента

МЗС України нагадало прочанам-хасидам про неможливість гарантувати безпеку

Зеленський призначив суддею КС голову його науково-консультативної ради Барабаша

Кабмін ліквідував робочу групу з відшкодування завданих окупацією втрат і ще дві міжвідомчі комісії

Електропостачання знеструмленої через ворожий удар Дергачівської громади на Харківщині відновлено

Трьох посадовців і підрядника ДП "Ліси України" підозрюють у розтраті 4,3 млн грн

Кабмін зняв обмеження на кількість заступників голови правління ПФУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА