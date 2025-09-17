У Міноборони Ізраїлю оголосили про наміри розгорнути в країні лазерні установки для боротьби з повітряними цілями

В ізраїльському Міноборони в середу заявили, що лазерна система ППО Iron Beam введена в дію, і батареї з таких установок у найближчі місяці розмістять у різних районах Ізраїлю, повідомляє The Jersusalem Post.

За даними видання, Iron Beam може збивати не лише безпілотники, а й ракети, реактивні та мінометні снаряди. Представники сфери оборони зазначають, що Iron Beam здатна обстрілювати одразу кілька цілей одночасно, а не лише одну або дві.

У Міноборони та Армії оборони Ізраїлю очікують, що Iron Beam незабаром почнуть скорочувати вартість перехоплення повітряних цілей: використання цих систем ППО коштуватиме дешевше, ніж пуск перехоплювачів із ПРО Arrow або ПРО "Залізний купол".

За інформацією The Jersusalem Post, Iron Beam є стаціонарними установками, вони не можуть вести вогонь під час руху. Однак існує його мініатюрна версія Lite Beam, яку можна ставити на транспортні засоби сухопутних сил. Також є потужніша установка Iron Beam M: її можна встановлювати на вантажівках і стріляти по ходу руху.

Генеральний директор Міноборони Ізраїлю Амір Барам зазначив, що йдеться лише про початок процесу, за підсумками якого в зонах бойових дій у світі застосовуватимуть дешеві лазерні установки.

The Jersusalem Post нагадує, що розробки таких озброєнь також ведуть США, РФ, КНР, Британія, ФРН, Японія, але Ізраїль зміг першим перейти з ними від стадії випробувань до використання на полі бою.

У жовтні 2024 року повідомлялося, що Міноборони Ізраїлю підписало контракти на суму $500 млн на постачання лазерних систем ППО Iron Beam. Передбачалося, що ці установки мають стати частиною багаторівневої оборони Ізраїлю і доповненням до системи ПРО "Залізний купол".