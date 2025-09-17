МЗС України нагадало прочанам-хасидам про неможливість гарантувати безпеку

Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані на Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України.

"У разі відвідання Умані попри застереження української влади, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, зокрема обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень", - наголошується в повідомленні міністерства.

Крім того, існують інші обставини, які слід враховувати при плануванні поїздок до України, зазначили в МЗС: мова йде про перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі затримки руху транспорту через обстріли транспортної інфраструктури, відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування в Умані, а також відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів в Умані для забезпечення медичного обслуговування паломників.

В разі необхідності, за додатковою інформацією та роз’ясненнями, пов’язаними із здійсненням паломництва до Умані, МЗС рекомендує звертатися до відповідних міністерств, служб та відомств: Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Черкаської обласної державної адміністрації, Уманської міської ради.