Сибіга пояснив Рубіо та європейським міністрам МЗС позицію України щодо гарантій безпеки

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга пояснив позицію України щодо гарантій безпеки під час телефонної розмови на чолі з держсекретарем США Марко Рубіо.

"Я повторив позицію України про те, що гарантії безпеки повинні бути конкретними, юридично обов'язковими та ефективними. Вони повинні бути багатовимірними, включаючи військовий, дипломатичний, правовий та інші рівні", - написав Сибіга в соцмережі Х в ніч на вівторок.

Сибіга вказав, що ця розмова ґрунтувалася на попередніх контактах лідерів країн, візиті президента Володимира Зеленського до Вашингтона та роботі радників з національної безпеки.

Очільник українського МЗС наголосив, що всі лідери поділяють переконання, що українська армія є фундаментальним рівнем будь-яких таких гарантій, тому її максимальне зміцнення є нашим головним пріоритетом. Сибіга також підтвердив, що Україна готова зробити наступні кроки до миру.

"Ми готові до зустрічей на рівні лідерів у будь-якому форматі та географічному регіоні. Ми готові покласти край убивствам і дати дипломатії шанс. Москва повинна знати, що вона не може вічно зволікати. Якщо Росія продовжуватиме відкидати змістовні, конструктивні кроки до миру, вона має зіткнутися з наслідками: серйозним посиленням санкцій та посиленням можливостей України", - зазначив Сибіга, подякувавши союзникам за їхню підтримку та єдність.

"Україна залишається відданою своїй ролі як учасника трансатлантичної безпеки та надійного союзника", - резюмував він.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами закордонних справ, а також України спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого врегулювання російсько-української війни, заявив перший заступник прессекретаря Держдепартаменту США Томмі Пігготт.

