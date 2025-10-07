Інтерфакс-Україна
03:45 07.10.2025

Єрмак: на столі України вже є проєкт гарантій безпеки від європейських партнерів

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що на столі України вже є проєкт гарантій безпеки від європейських партнерів, які мають враховувати невдалий досвід Будапештського меморандуму та потребу оновити міжнародну систему безпеки.

"Сьогодні вже на столі проєкт гарантій безпеки від наших європейських партнерів, це дуже важливо. Але от такий комплекс гарантій від Європи, від Сполучених Штатів, абсолютно чітких, абсолютно ефективних гарантій, це те, що буде за порукою будь-якої можливої агресії з боку Росії в майбутньому", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому у телеграмі.

Він зазначив, що саме над цим працює президент разом із командою. Він наголосив на "невдалому досвіті Будапештського меморандуму" та інших угод, які не спрацювали та необхідність змінювати "структуру безпеки".

Єрмак додав, що Україна сьогодні в центрі нової структури безпеки не лише в Європі, але й в світі.

"Війна змінилася, вона буде абсолютно іншою, вона сьогодні вже є іншою. І саме сьогодні ми більше ніхто в світі сьогодні розуміємо, як сьогодні працює ця новітна зброя. Українські воїни стали сьогодні найкращими експертами", - сказав керівник ОП.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/7070

Теги: #єрмак #безпеки #гарантії

