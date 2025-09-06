Інтерфакс-Україна
Події
00:32 06.09.2025

Трамп: Європа має відігравати ключову роль в гарантіях безпеки для України

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп вважає, що в гарантіях безпеки для України ключову роль має відігравати Європа.

"Європа буде першою, і вони хочуть бути першими. Вони хочуть, щоб це скінчилося. Європа хоче, щоб це скінчилося", - сказав він.

На думку Трампа, Європа має відігравати ключову роль в урегулюванні ситуації. Разом з тим, президент США готовий допомагати Україні у вирішенні конфлікту.

"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тож ми щось із цим зробимо. Я думаю, люди чекають на це. Ми допоможемо їм", - сказав він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zBxO-z-3cE4

Теги: #безпеки #гарантії #трамп

