15:58 17.09.2025

Єрмак: Ще 16 українських дітей вдалось повернути із тимчасово окупованих територій

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути ще 16 дітей, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у середу.

"У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій. 15-річна дівчина вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та старшого брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії. 14-річна дівчинка та її 7-річна сестра втратили дім і всі речі після пожежі, яка повністю знищила їхнє житло. 15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина щодня жила у страху, що окупанти можуть постукати у двері й забрати дітей. А 10-річного хлопчика окупаційна "служба опіки" намагалася відібрати у рідних батьків", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За словами Єрмака, сьогодні всі діти вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до мирного життя.

Глава Офісу президента подякував команді Save Ukraine та партнерам за допомогу в порятунку дітей.

Теги: #єрмак #діти #bring_kids_back_ua #повернення

