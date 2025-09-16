Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

" Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 69 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2113 дронів-камікадзе та здійснили 3308 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій.

