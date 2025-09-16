Інтерфакс-Україна
Події
22:12 16.09.2025

Сили оборони відбили з початку доби 148 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

" Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосувала одну ракету та скинула 69 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 2113 дронів-камікадзе та здійснили 3308 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29058

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:43 16.09.2025
Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

Делегація міноборони ФРН приїхала в Україну переймати досвід ведення сучасної війни

16:32 16.09.2025
Зеленський: поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни

Зеленський: поки Росія не відчуватиме своїх сильних втрат вона буде уникати реальної дипломатії та закінчення війни

16:21 16.09.2025
Викрадених українських дітей утримували на мінімум 210 об'єктах в РФ та на окупованих територіях - HRL

Викрадених українських дітей утримували на мінімум 210 об'єктах в РФ та на окупованих територіях - HRL

16:17 16.09.2025
В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

16:07 16.09.2025
Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

Три чверті українців вірять у перемогу за належного постачання зброї та санкцій проти РФ – соцопитування

11:43 16.09.2025
Бессент: війна в Україні завершиться за 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні тарифи

Бессент: війна в Україні завершиться за 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні тарифи

11:40 16.09.2025
Румунія скоріше не братиме участі у закритті неба над Україною, але може переглянути цю позицію – президент

Румунія скоріше не братиме участі у закритті неба над Україною, але може переглянути цю позицію – президент

10:23 16.09.2025
РФ випустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет за пів місяця – Зеленський

РФ випустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет за пів місяця – Зеленський

08:53 16.09.2025
Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

06:26 16.09.2025
Ворожі БпЛА атакували Суми, місто частково без електроенергії

Ворожі БпЛА атакували Суми, місто частково без електроенергії

ВАЖЛИВЕ

На острові Хортиця вирує масштабна пожежа – ДСНС

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Посадовцю НАБУ Магамедрасулову повідомлено про нову підозру - СБУ

Рада погодила утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

ОСТАННЄ

Двоє мирних мешканців постраждали внаслідок ворожих ударів у Харківській області - прокуратура

Винищувачі НАТО Typhoon готові знищити російські БпЛА в разі потреби - Гілі

Христя Фріланд стане спеціальним представником Канади з питань відбудови України

На острові Хортиця вирує масштабна пожежа – ДСНС

Зеленський доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Зеленський: Відчувається, що українська промисловість набирає обертів

Адміністрація Трампа схвалила першу партію зброї для України, оплачену союзниками за механізмом PURL

Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти РФ представила робочий документ про обмеження, щоб РФ погодилася на припинення вогню

У Києві 13-річний підліток зазнав травматичної ампутації ноги на залізниці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА