12:39 16.09.2025

Дощі пройдуть Україною у найближчі два дні, стає прохолодніше

У середу, 17 вересня, в Україні, крім сходу, південного сходу та Сумщини, очікуються дощі, подекуди з грозами, вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

У Вінницькій, вночі і в Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі, місцями грози.

Температура вночі 9-14°; вдень 20-25°, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 15-20°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 9-14°.

У Києві 17 вересня вночі помірний, вдень значний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 вересня найвища температура вдень була  30,9 в 2017р., найнижча вночі  0,9 в 1888р.

У четвер, 18 вересня, помірні, вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, вдень і в Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях значні дощі, місцями грози; лише в західних, вдень і в Житомирській, Київській та Вінницькій областях без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південних та більшості центральних областей вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, на південному сході та сході країни до 16°; вдень 15-20°.

У Києві 18 вересня вночі дощ, вдень без опадів; вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

