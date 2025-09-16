Румунія скоріше не братиме участі у закритті неба над Україною, але може переглянути цю позицію – президент

Фото: https://agerpres.ro/politic

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що Румунія "скоріше" не братиме участі у встановленні безпольотної зони над Україною через небажання вважатися учасником російсько-української війни, але залежно від того, як розвиватимуться події, може переглянути цю точку зору, повідомляє Agerpres.

"У нас були початкові дискусії на цю тему з людьми в національному державному апараті, радниками, людьми в армії, фахівцями з питань зовнішньої політики. Поки що - скоріше ні. Але залежно від того, як розвиватимуться події, ми можемо переглянути це питання. (...) Є міжнародні звичаї щодо того, що означає бути в конфлікті чи не бути. І з цього приводу, згідно з деякими інтерпретаціями більшості, робити так - це так чи інакше брати участь у конфлікті", - сказав Дан.

Після того, як минулого тижня велика кількість російських безпілотників увійшла в повітряний простір Польщі, НАТО розгорнула додаткові винищувачі на своєму східному фланзі. Ця подія викликала в Європі розмови про розширення захисту над Західною Україною і збивання російських безпілотників або ракет, що діють там.