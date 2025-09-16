РФ випустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет за пів місяця – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет, більш ніж 2500 авіаційних бомб було випущено російськими окупантами проти українців з початку вересня поточного року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

За його словами "всі технології для цього є". "Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів", - наголосив президент України.

Як повідомлялося, українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки в ніч на вівторок збили та подавили 89 БпЛА з 113, випущених російськими окупантами по Україні, але були зафіксовані влучання в 22 ворожих дронів в шести локаціях.