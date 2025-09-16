Інтерфакс-Україна
Події
10:23 16.09.2025

РФ випустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет за пів місяця – Зеленський

1 хв читати
РФ випустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет за пів місяця – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет, більш ніж 2500 авіаційних бомб було випущено російськими окупантами проти українців з початку вересня поточного року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

За його словами "всі технології для цього є". "Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів", - наголосив президент України.

Як повідомлялося, українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки в ніч на вівторок збили та подавили 89 БпЛА з 113, випущених російськими окупантами по Україні, але були зафіксовані влучання в 22 ворожих дронів в шести локаціях.

Теги: #війна #атака_рф #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:40 16.09.2025
Румунія скоріше не братиме участі у закритті неба над Україною, але може переглянути цю позицію – президент

Румунія скоріше не братиме участі у закритті неба над Україною, але може переглянути цю позицію – президент

10:48 16.09.2025
В Запоріжжі вже 18 поранених внаслідок нічної атаки РФ – обладміністрація

В Запоріжжі вже 18 поранених внаслідок нічної атаки РФ – обладміністрація

09:38 16.09.2025
Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

09:33 16.09.2025
На Харківщині 1 людина загинула, 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

На Харківщині 1 людина загинула, 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

08:53 16.09.2025
Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

01:18 16.09.2025
Режим санкцій проти Росії зазнав повного провалу – науковець Стенфорду Фергюсон

Режим санкцій проти Росії зазнав повного провалу – науковець Стенфорду Фергюсон

00:56 16.09.2025
Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

19:16 15.09.2025
ЗСУ звільнили село Панківка між Костянтинівкою і Покровськом у Донецькій області – Генштаб

ЗСУ звільнили село Панківка між Костянтинівкою і Покровськом у Донецькій області – Генштаб

19:13 15.09.2025
Зафіксовано майже 11 тисяч застосування ворогом небезпечних хімічних речовин, постраждали 3000 військових

Зафіксовано майже 11 тисяч застосування ворогом небезпечних хімічних речовин, постраждали 3000 військових

08:15 15.09.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 747 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 747 ворожих цілей

ВАЖЛИВЕ

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

ОСТАННЄ

Сили оборони завдали удару по Саратовському НПЗ в РФ – Генштаб ЗСУ

ГУР ліквідувала у Владивостоці окупантів, що вчиняли воєнні злочини в Україні

Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансову підтримку "Суспільного" на рівні 2,5 млрд грн

ППО знешкодила вночі 89 з 113 повітряних цілей, зафіксовані влучання в 6 локаціях

В Україні налічується 3,7 млн зареєстрованих переселенців – проєкт держбюджету-2026

Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

Склади "Епіцентру" загорілися на Київщині внаслідок удару БпЛА

Обстріли Херсонщини: двоє загиблих, шестеро поранених - Прокудін

Кабмін доручив Мінкультури забезпечувати захист культспадщини на територіях, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС

Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА