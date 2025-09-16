Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наступного тижня, все ще сподіваючись на досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою, заявив у вівторок державний секретар США Марко Рубіо.
Як повідомляє американський щотижневик Barron's на своєму сайті, Рубіо повідомив журналістам в Ізраїлі, що у Трампа було "безліч дзвінків Путіну, безліч зустрічей із Зеленським, зокрема, імовірно, наступного тижня знову в Нью-Йорку", де лідери зберуться на Генеральну асамблею ООН.
"Він продовжуватиме намагатися. Якщо мир можливий, він хоче його досягти. У якийсь момент президент може дійти висновку, що це неможливо. Він ще не досяг цієї точки, але він може дійти до цього", - сказав Рубіо.
Він не навів інших подробиць, а українська сторона наразі офіційно цю інформацію не коментувала.