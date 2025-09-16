Інтерфакс-Україна
00:56 16.09.2025

Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

Володимир Путін намагається обдурити президента США Дональда Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій, заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час розмови з Ялдою Хакім у Офісі президента в Києві, главу держави запитали чи вважає він помилкою саміт російського та американського лідерів на Алясці, що відбувся у серпні.

"Я думаю, він багато чого дав Путіну. І вірю, що якби це була тристороння зустріч, ми б мали певний результат", - сказав Зеленський.

Водночас, президент переконаний, що Путін намагається обдурити Трампа.

"Він (Путін – ІФ-У) робить усе можливе, щоб уникнути санкцій, щоб США і Трамп не наклали на нього санкції. І якщо ви й надалі відкладатимете їх застосування, тоді росіяни будуть краще підготовлені", - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що Путін "хотів вирватися з політичної ізоляції" завдяки саміту на Алясці, і вважає, що "він мав заплатити більше" за цю зустріч із президентом США.

Глава держави зазначив, що Путін "мав отримати удар у цій війні та зупинитися", але "натомість отримав деізоляцію".

"Він отримав фотографії з президентом Трампом. Він отримав публічний діалог, і я думаю, що це відкриває двері для Путіна до інших самітів і форматів, бо так воно є, і ми це бачимо, ми це спостерігаємо. І я не думаю, що він за це щось заплатив", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Путін "має заплатити, по-перше, тому що він розпочав війну, і, по-друге, тому що намагається знайти вихід з ізоляції".

На думку глави держави, "дуже важливо не давати Путіну цього простору, бо інакше він не відчує, що змушений зупинити війну".

"Він (Путін – ІФ-У) веде війну, і всі намагаються його зупинити суперечками, проханнями, але замість цього слід застосувати силу. Він розуміє силу. Це його мова. Це та мова, яку він розуміє", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Путін "не знає багатьох мов, але мову сили він розуміє так само, як і російську, свою рідну мову". У зв'язку з цим, каже глава держави, "ми дуже просимо європейські країни та США зробити і продемонструвати це".

"Так, вони роблять деякі кроки, наприклад санкції, але потрібно робити більше і швидше", - додав Зеленський.

