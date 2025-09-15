Інтерфакс-Україна
Події
19:50 15.09.2025

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ
Фото: https://www.facebook.com/

Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу з лідерами європейських країн-партнерів над посиленням тиску над РФ перед засіданням Генеральної асамблеї ООН.

"Плануємо активний тиждень нашої дипломатії на майданчику Генеральної Асамблеї ООН, важливо, щоб цей тиждень дав поштовх дипломатії. Зараз, за тиждень до Генеральної Асамблеї, Президент Трамп буде у Європі. Триває дуже активна наша робота з лідерами європейських країн, щоб ми були всі скоординовані і дійсно досягли рішень для тиску на Росію – рішень, які все одно доведеться ухвалювати", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок.

Теги: #оон #санкції #рф

